Brasile: alluvione devastante colpisce Petropolis, almeno 55 morti [VIDEO e FOTO]

Una nuova violentissima ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore lo stato di Rio de Janeiro, in Brasile. Piogge torrenziali hanno investito la regione montuosa e in particolare la località di Petropolis, provocando frane e inondazioni.

Il bilancio è drammatico: almeno 55 vittime e un numero ancora imprecisato di dispersi. Molti anche gli sfollati in seguito all’alluvione.

Il colonnello dei vigili del fuoco, Leandro Monteiro, ha riferito che uno dei punti più critici è il Morro da Oficina, dove una valanga di sassi e fango ha distrutto diverse abitazioni. “In cinque ore sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia, più del previsto per tutto febbraio”, ha riferito Kempers. Il Comune locale ha intanto decretato lo stato di calamità pubblica e annunciato la sospensione delle attività scolastiche.

Non è la prima volta che la zona viene duramente colpita dal maltempo: nel 2011 frane e allagamenti provocarono circa 900 morti a Petropolis e in altre città dell’area. Il mese scorso, invece, forti piogge hanno colpito gli Stati di Minas Gerais, San Paolo ed Espirito Santo, anch’essi nella regione sud-orientale, con un bilancio di alcune decine di morti.

A tragedy today in Petrópolis. A heavy rain caused chaos and destruction throughout the city. Eighteen dead so far. pic.twitter.com/oH6ppMJvFY

Please send your prayers to my adopted home of #Petropolis Rio de Janeiro, Brazil.

We were hit with massive rain, flooding, and mud slides yesterday.

The town is destroyed. My family is safe, but many aren’t. 🙏 pic.twitter.com/R5RunTduXi

— Christopher Hassan (@ChrisDHassan) February 16, 2022