Forte terremoto in Guatemala: almeno 3 morti e decine di feriti

E’ di almeno 3 vittime il bilancio del forte terremoto ha colpito il Guatemala nella giornata di ieri (leggi qui l’articolo). Decine anche le persone ferite, generalmente in maniera non grave. Il Coordinatore nazionale per la riduzione dei disastri ha dichiarato che sono state colpite dal terremoto circa 90 mila persone.

Diversi edifici e strade del paese sono stati danneggiati dalla scossa, che è stata di magnitudo 6.2 sulla scala Richter e si è verificata a una profondità di circa 80 km. Un elemento, quest’ultimo, che ha provocato danni meno gravi rispetto a quanto sarebbe accaduto con una scossa più superficiale.

I crolli e le frane provocati dalla forte scossa si sono registrati soprattutto nella località di Tiquisate (distante 10 miglia dall’epicentro) e nei centri abitati dei dintorni.

A cura di Francesco Ladisa