Forum di Assago evacuato: decine di persone intossicate per fuoriuscita di cloro dalle piscine

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi al Forum di Assago, dove nei locali piscina si è verificata una fuoriuscita di cloro che ha reso in breve tempo irrespirabile l’aria, provocando una leggere intossicazione per numerose persone.

Sul posto sono intervenute 9 ambulanze e 2 automediche in codice giallo. Sono state evacuate circa 40 persone (dalle vasche agli uffici), 26 presentavano sintomi da intossicazione (tosse, bruciore agli occhi e alla gola). 5 di loro sono state trasportate nei pronto soccorso della città; due in codice giallo, gli altri tre in codice verde.

All’origine dell’incidente un problema durante la manutenzione della piscina. Probabilmente l’addetto di una ditta esterna ha sbagliato la composizione delle sostanze in un contenitore, provocando una reazione gassosa che, dai locali sotto la vasca dove stava lavorando, si è sprigionata in tutto l’impianto.

Ad essere evacuati sono stati tutti gli uffici del Forum. Inoltre sono state interrotte tutte le attività sportive e chiuso il bar di Autogrill.

A cura di Francesco Ladisa