Tempesta Dudley: ad Amburgo un’onda sfonda i vetri di un traghetto allagandolo [VIDEO]

La tempesta Dudley sta mettendo a dura prova l’Europa centro-settentrionale, come vi abbiamo documentato in precedenti articoli. Venti tempestosi stanno colpendo diversi paesi tra cui Paesi Bassi, Germania, Polonia e area del Baltico meridionale, causando molti danni e disagi nei trasporti.

Impressionante questo filmato che arriva da Amburgo: un traghetto viene colpito da una grossa onda che sfonda i vetri dell’imbarcazione. L’incidente, che si è verificato nell’area del porto di Amburgo, non ha causato fortunatamente gravi conseguenze. Ci sarebbe soltanto un passeggero ferito in modo non grave.

A cura di Francesco Ladisa