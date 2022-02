Meteo: tra SOLE e nubi basse, TEMPERATURE quasi primaverili!

Risveglio anticiclonico per l’Italia, con differenti tipi di cielo a seconda dell’area geografica in cui ci troviamo. Il lato tirrenico e la pianura Padana sono costernate da nubi basse e banchi di nebbia, mentre il lato adriatico e dominato dal Sole. L’umidità, dunque, si fa sentire maggiormente sui settori occidentali dove agiscono leggerissimi venti umidi dal mare verso le coste, in grado di favorire con più facilità la condensazione notturna delle nubi.

Nel corso della giornata odierna il tempo sarà stabile su tutta Italia, ma non dovremo dimenticarci delle nubi basse ancora piuttosto persistenti (anche in pieno giorno) su Liguria, Toscana e Lazio. Maggiori sprazzi di Sole in arrivo in Campania, Calabria tirrenica e in pianura Padana. Tanto Sole altrove.

Le temperature sono destinate a salire ulteriormente su gran parte del centro e del sud, in particolare la colonnina di mercurio avrà via libera nelle aree soleggiate come Sardegna, Sicilia, Molise, Puglia, Calabria ionica, Basilicata: qui ci aspettiamo temperature fino a 18-20°C. Più fresco sul lato tirrenico e al nord grazie alla tanta umidità presente.

PIOGGE IN ARRIVO SABATO? Un leggero cedimento dell’alta pressione al nord Italia porterà debolissime piogge in Liguria centro orientale, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino. Nulla di particolarmente rilevante. Altrove tempo stabile e clima ancor più mite (al centro e al sud) con picchi fino a 22°C.

Poi nuova irruzione artica? Leggi qui >>>

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia