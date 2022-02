Previsioni meteo: irruzione artica ad inizio settimana, tornano FREDDO, piogge e vento forte

L’anticipo di primavera in atto in queste ore non avrà vita lunga, o quantomeno sarà intervallata da un’improvvisa irruzione fredda di origine artica che andrà ad avere notevoli ripercussioni sulle temperature.

L’ondata di freddo è prevista tra i giorni di lunedì e martedì, e saranno le regioni centrali e meridionali ad riceverne gli effetti principali. I primi fenomeni si manifesteranno su Lazio e Campania, ma si tratterà di deboli piogge legate ad un po’ di nuvolosità innescata dal rinforzo dei venti sud-occidentali che anticipano l’arrivo della perturbazione.

Tra pomeriggio e sera di lunedì irromperà il fronte freddo dai Balcani, il quale porterà piogge e venti forti su Romagna, Marche, Abruzzo e Umbria. Nel frattempo inizieranno a scendere le temperature.

Tra la notte e la mattina di martedì il fronte freddo scivolerà verso sud-est, attraversando anche Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia. Sarà un peggioramento piuttosto rapido, dalla durata non superiore alle 12-15 ore sulla varie regioni centrali e meridionali. I fenomeni più intensi interesseranno il medio-basso Adriatico: qui avremo anche le temperature più fredde, che favoriranno il ritorno di qualche centimetro di neve fin sui 700-900 metri di quota.

Il calo termico sarà sostanzioso: rispetto alle temperature attuali (ampiamente sopra le medie) avremo un calo generale di almeno 7-10°C, in particolare al centro e al sud. Calo termico quasi inesistente per il nord, che resterà totalmente ai margini del peggioramento.

L’apice del freddo è atteso martedì, momento in cui soffieranno sostenuti venti di tramontana che andranno ad enfatizzare la sensazione del freddo. Il vento forte ci farà compagnia fino a mercoledì sulle regioni meridionali, ma in un contesto più sereno.

A cura di Raffaele Laricchia