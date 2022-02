Tempesta Eunice in UK: atterraggi da brividi a Londra in queste ore! [VIDEO]

La preannunciata tempesta Eunice sta impattando in queste ore il Regno Unito, con venti fortissimi che hanno raggiunto anche l’area di Londra.

Immagini spettacolari arrivano dall’aeroporto principale di Londra (Heathrow), dove decine di aerei stanno “lottando” per atterrare a causa proprio delle fortissime raffiche di vento, che stanno raggiungendo i 110 km/h. In molti casi i piloti sono stati costretti a interrompere l’atterraggio e a riprendere quota, come si può vedere da queste immagini.

Quasi 130.000 persone si sono sintonizzate per guardare una trasmissione in live streaming della Big Jet TV, con le riprese degli aerei che atterrano durante la tempesta.

Pilots have been struggling to land at Heathrow Airport due to strong winds from Storm Eunice.

Video courtesy of @BigJetTVLIVE who have a live stream from the airport since this morning, showing planes landing. @HeathrowAirport #stormeunice #Heathrow pic.twitter.com/8cdkv1oMN0

