Tempesta Eunice su Londra: distrutto il tetto della famosa arena O2

La tempesta Eunice sta arrecando i suoi primi effetti in queste ore sulla città di Londra, dove soffiano venti attorno ai 100 km/h. In tutta la capitale e nelle aree periferiche si segnalano piante e alberi caduti, linee elettriche abbattute, impalcature e strutture pericolanti.

Il vento ha danneggiato gravemente anche l’arena The O2 , un grande salone espositivo a forma di cupola situato nell’area est di Londra, un tempo noto come Millennium Dome. Ampie porzioni della copertura sono state strappate via, mettendo a rischio anche l’incolumità dei passanti della zona.

Un video pubblicato su Twitter, che potete vedere di seguito, mostra parti della cupola che si staccano.

Dome update – six panels shredded and counting ! pic.twitter.com/p2AVhf17Ly — Ben Hubbard (@BJFHubbard) February 18, 2022

A cura di Francesco Ladisa