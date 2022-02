Tempesta Eunice su Londra: venti fortissimi, persone scaraventate per terra [VIDEO]

La tempesta Eunice sta mettendo a dura prova il Regno Unito e la città di Londra, soprattutto a causa del vento innescato da questo sistema di bassa pressione particolarmente intenso e profondo.

Come vi abbiamo già documentato in altri articoli, Londra e dintorni sono investiti in queste ore da venti tempestosi che stanno raggiungendo i 100-130 km/h, provocando diversi danni e caos nei trasporti. Permane l’allerta rossa diramata dal centro meteorologico Met Office, con le autorità che hanno invitato la popolazione a non uscire di casa, se non per motivi strettamente necessari.

Un video (che potete vedere di seguito) mostra alcune persone che faticano a stare in piedi e vengono buttate a terra dal vento, in una strada poco riparata di Croydon, un borgo a sud di Londra.

These people get blown over by the wind as Storm Eunice batters people to the ground in Croydon, South London.#StormEunice pic.twitter.com/ZUM63K93Ae — talkRADIO (@talkRADIO) February 18, 2022

A cura di Francesco Ladisa