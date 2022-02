Allerta della Protezione Civile per venti molto forti e burrasca su molte regioni

Una saccatura di origine nord-atlantica sta per interessare la penisola apportando un peggioramento del tempo che si farà sentire specialmente al centro-sud fra oggi e domani.

Come vi abbiamo già illustrato in questo articolo di stamattina, la perturbazione porterà piogge, locali temporali ma soprattutto intense raffiche di vento, il protagonista di questo peggioramento. Oggi i venti più forti interesseranno l’area tirrenica e il Centro, poi domani colpiranno in particolar modo il centro-sud, specie il versante adriatico, ruotando dai quadranti settentrionali (Maestrale e Tramontana).

Lo conferma anche l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per vento forte e mareggiate. Ecco il comunicato ufficiale.

Maltempo: in arrivo venti fino a burrasca forte da nord a sud

Dalla tarda mattinata di lunedì 21 febbraio, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca forte sui settori costieri del meridione e lungo i crinali montuosi di tutte le regioni menzionate. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it).

A cura di Francesco Ladisa