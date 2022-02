Alluvioni e frane in Brasile: a Petropolis il bilancio sale a 165 morti

Si aggrava ancora il bilancio delle inondazioni e frane che hanno colpito la settimana scorsa l’area montuosa dello stato di Rio de Janeiro e in particolare la località di Petropolis. Secondo le ultime informazioni diffuse dalle autorità locali il numero dei morti è salito a 165.

Si tratta purtroppo di un bilancio ancora non definitivo in quanto risultano dispersi. Centinaia di soccorritori e abitanti continuano a scavare fra le montagne di fango che hanno invaso le strade, devastato abitazioni e trascinato via centinaia di automobili.

Petropolis, residenza estiva della corte imperiale brasiliana nel XIX secolo, ha ricevuto martedì scorso in un sol giorno la quantità di pioggia che di solito cade nell’intero mese di febbraio. Precipitazioni ben oltre la media si sono abbattute nelle ultime settimane anche su località degli Stati di San Paolo, Bahia ed Espirito Santo.

A cura di Francesco Ladisa