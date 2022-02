Previsioni meteo: breve ritorno dell’alta pressione, week-end con MALTEMPO e NEVE

L’alta pressione delle Azzorre spinge con forza ed entro domani riporterà il Sole su tutta Italia, sebbene persisteranno venti sostenuti di maestrale sulle regioni del sud e del basso Adriatico. Tra giovedì e venerdì l’anticiclone porterà i suoi massimi effetti con tempo stabile e soprattutto con un discreto aumento delle temperature su tutta Italia, ma sarà solo una breve comparsa.

Già da venerdì sera il tempo tornerà a peggiorare a cominciare dalle regioni settentrionali grazie all’arrivo di nuove correnti fredde di origine polare che avranno il merito di riportare l’Italia in inverno, sebbene un po’ in ritardo sulla tabella di marcia.

L’aria fredda impatterà sul versante settentrionale dell’arco alpino, favorendo la formazione di una depressione orografica sul mar Ligure: questa depressione porterà piogge sparse sul nordest, in Liguria e molto localmente su Lombardia e Piemonte. La neve scenderà sull’arco alpino, a quote via via sempre più basse.

Sabato il maltempo coinvolgerà gran parte del nordest e delle regioni centrali, mentre i fiocchi di neve potranno scendere fino a quote bassissime in Emilia Romagna. Quota neve in calo anche su Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo fino a quote di alta collina. Graduale peggioramento anche al sud, ma il grosso del maltempo sul Meridione arriverà tra domenica e le prime ore di lunedì quando il vortice di bassa pressione porterà piogge diffuse e forti nevicate in Appennino fino in alta collina.

I fiocchi di neve potranno scendere fin sui 500 metri su Molise e Abruzzo, fino a 600 metri su Puglia, Basilicata e Campania. Molto probabile il ritorno della neve in città come L’Aquila, Campobasso e Potenza.

Al nord, dopo il rapido peggioramento di venerdì sera e le prime ore di sabato, avremo un graduale miglioramento del tempo sul finire della settimana col ritorno del Sole.

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia