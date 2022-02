METEO: l’alta pressione regala Sole ovunque, ma attenzione al week-end…

L’anticiclone delle Azzorre spinge con forza su tutta Italia, tanto che in poche ore è riuscita a spazzar via le correnti più fredde che hanno invaso il Mediterraneo nelle scorse 48 ore. I cieli sono tornati sereni praticamente su tutta la penisola, sebbene sussistano ancora deboli raffiche di maestrale al sud e sul basso Adriatico.

Fino a venerdì mattina non avremo di che preoccuparci: avremo tempo generalmente stabile e a tratti gradevole grazie all’anticiclone. Da venerdì sera le carte in tavola torneranno a cambiare: l’alta pressione si farà nuovamente da parte e lascerà campo aperto ad un’irruzione fredda polare pronta a regalarci un nuovo episodio invernale, proprio sul finire dell’inverno meteorologico (che come calendario terminerà a fine febbraio).

Venerdì sera arriveranno le prime piogge al nord, specie sul nordest e in Liguria, mentre tra sabato e domenica il maltempo coinvolgerà tutto il centro e il sud apportando fenomeni piuttosto abbondanti soprattutto a ridosso dei monti. La neve tornerà copiosa in Appennino, a tratti fino a quote collinari al centro Italia. Il freddo si farà sentire su tutta Italia (leggi qui maggiori approfondimenti).

A cura di Raffaele Laricchia