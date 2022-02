Guerra Ucraina: truppe russe a Chernobyl, “impianti a rischio”

Aggiornamenti drammatici sul fronte del conflitto Russia-Ucraina. Dopo una serie di bombardamenti, esplosioni e attacchi russi in varie località dell’Ucraina, compresa la capitale Kiev, le truppe russe sono entrate in territorio ucraino dalla Bielorussia e sono in corso combattimenti a Chernobyl, nei pressi di un deposito di scorie nucleari.

Lo riferiscono dal ministero dell’Interno ucraino. Secondo una fonte di Nbc, l’impianto di stoccaggio è stato distrutto. “I nostri difensori stanno sacrificando la loro vita per impedire che la tragedia del 1986 accada nuovamente”, ha detto il presidente ucraino Zelensky in un tweet, in cui ha citato anche la prima ministra svedese Magdalena Andersson. “Questa è una dichiarazione di guerra contro tutta l’Europa”, ha aggiunto.

Al momento non si hanno ulteriori notizie. Intanto il governo ha invitato i cittadini a mettersi al riparo per un possibile attacco aereo da parte della Russia.

A cura di Francesco Ladisa