Meteo: solo una comparsa dell’alta pressione, da domani si cambia

L’anticiclone sovrasta, questa mattina, tutta Italia come ben si evince dallo scatto satellitare sul Mediterraneo centrale. I cieli sono sereni quasi ovunque, mentre un po’ di nubi alte inoffensive sorvolano i cieli del nord e dell’alto Tirreno.

Queste nubi alte si muoveranno anche sul resto d’Italia in giornata, ma senza alcuna apprensione. Il tempo sarà dunque molto stabile per tutta la giornata e ne approfitteranno le temperature per portarsi attorno ai 15-17°C nei valori massimi.

Tuttavia la comparsa dell’anticiclone sarà molto breve: da domani inizieranno a manifestarsi i primi fenomeni legati ad una nuova perturbazione artica, caratterizzata da aria fredda in scivolamento nel Mediterraneo che darà vita ad una depressione tirrenica ben organizzata. Le prime note instabili coinvolgeranno il nord da venerdì sera, poi toccherà al centro e al sud, durante il fine settimana, fare i conti con piogge e nevicate. In questo articolo ve ne abbiamo parlato in modo approfondito.

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia