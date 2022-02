Allerta Protezione Civile: venti di burrasca, temporali, grandinate e nevicate abbondanti, colpito il centro-sud

Un’allerta meteo è stata diramata dalla Protezione Civile poco fa in vista del forte peggioramento che sopraggiungerà nelle prossime ore sull’Italia, concentrandosi nella giornata di Sabato al centro-sud.

L’allerta è stata emessa per forti piogge e temporali, venti intensi, grandinate e neve fino a bassa quota.

Una profonda area depressionaria, con centro d’azione sull’Islanda, interessa anche l’Europa centro-meridionale, convogliando masse d’aria fredda di origine polare anche verso la nostra Penisola. La perturbazione associata attraverserà, dalla serata di oggi e fino a domenica, l’Italia, portando precipitazioni sulle regioni centro-meridionali, nevose anche a bassa quota, specie sui settori adriatici. Inoltre la fase di maltempo sarà accompagnata da un marcato rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali su gran parte del Paese.

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, venerdì 25 febbraio, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Province autonome di Trento e Bolzano, Veneto ed Emilia-Romagna, con raffiche fino a burrasca forte sui settori costieri di Veneto ed Emilia-Romagna.

Dalle prime ore di domani, sabato 26 febbraio, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, con raffiche di burrasca forte sui settori costieri e lungo i crinali montuosi. Dal mattino di domani, inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Campania, restanti zone della Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche fino a burrasca forte sui settori costieri e lungo i crinali montuosi. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

Si prevedono, inoltre, dalle prime ore di domani, sabato 26, nevicate al di sopra di 200-400 metri su Marche, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti. Sempre domani, si prevedono nevicate al di sopra di 500-700 metri, in abbassamento fino a 200-300 metri, su Campania, Puglia, Basilicata e, dal tardo pomeriggio sulla Calabria, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti su Campania, Puglia Settentrionale e Basilicata.

Sempre per la giornata di sabato sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, in estensione dal pomeriggio alla Basilicata. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, sabato 26 febbraio, allerta arancione su Molise e parte di Abruzzo; allerta gialla su Marche, Abruzzo, Basilicata, Puglia, settori di Umbria, Molise Lazio e Campania.

Bollettino criticità per Sabato 26 Febbraio

Per la giornata di domani, Sabato 26 febbraio 2022:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Molise: Litoranea

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Umbria: Nera – Corno

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it)