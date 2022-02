Ciclone Bianca in arrivo al centro-sud: nevicate abbondanti fino a bassa quota, venti forti e mareggiate

Una intensa perturbazione accompagnata da aria fredda di origine artica interesserà dalla giornata di domani il centro-sud, apportando un marcato guasto del tempo con piogge, temporali, venti forti e anche neve fino a bassa quota, in particolare sulle zone appenniniche e regioni adriatiche.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi, sia per forti venti che per abbondanti nevicate in arrivo sulle regioni centro-meridionali. Di seguito riportiamo il comunicato:

SI PREVEDE DALLA SERA DI OGGI VENERDI’ 25 FEBBRAIO 2022, E PER LE SUCCESSIVE 6 ORE, VENTO FORTE DA NORD-EST CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SUL SETTORE ORIENTALE DI VENETO ED EMILIA-ROMAGNA, NONCHE’

SU LIGURIA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA E LAZIO, CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

IN CONSIDERAZIONE DEL CICLONE BIANCA, CENTRATO SUL TIRRENO MERIDIONALE, SI PREVEDONO INOLTRE:

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI SABATO 26 FEBBRAIO 2022, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE, NEVICATE DIFFUSE ED ABBONDANTI CON QUOTA NEVE IN GRADUALE CALO FINO A 300-400 METRI SU MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA;

ATTESI ACCUMULI ANCHE A CARATTERE ECCEZIONALE SULL’ABRUZZO E LOCALMENTE SUL MOLISE;

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI, E PER LE SUCCESSIVE 36/48 ORE, VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE SU SARDEGNA, MARCHE, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, IN ESTENSIONE DAL POMERIGGIO A CALABRIA E SICILIA, NONCHE’ DALLE PRIME ORE DI DOMENICA 27 FEBBRAIO ALLE COSTE DELL’EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E BASILICATA;

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

– DALLA TARDA SERATA DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE, STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU MEDIO ADRIATICO E SUL TIRRENO CENTROMERIDIONALE AL LARGO.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa