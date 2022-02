Forti nevicate fino a domani al centro-sud e venti intensi: l’avviso dell’Aeronautica Militare

Nuovo avviso da parte dell’Aeronautica Militare per le prossime ore. Il vortice depressionario alimentato da aria fredda di origine artica in azione sul centro-sud apporterà fino a domani piogge, nevicate abbondanti e forti venti. Previsti accumuli di neve molto importanti sulle regioni adriatiche.

Ecco il comunicato emesso sul sito www.meteoam.it

IN CONSIDERAZIONE DELLA PERMANENZA DEL CICLONE “BIANCA”, CENTRATO SUL TIRRENO MERIDIONALE, PERSISTONO:

– PER LE PROSSIME 24 ORE, NEVICATE DIFFUSE ED ABBONDANTI CON QUOTA NEVE IN GRADUALE CALO FINO A 300-400 METRI SU MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA;

ATTESI ACCUMULI ANCHE A CARATTERE ECCEZIONALE SULL’ABRUZZO E LOCALMENTE SUL MOLISE;

– PER LE PROSSIME 36 ORE, VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE SU SARDEGNA ORIENTALE, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, IN ESTENSIONE

SERALE ANCHE ALLE COSTE ROMAGNOLE, CALABRIA E SICILIA TIRRENICA DOVE SPIRERANNO DAI QUADRANTI OCCIDENTALI;

MAREGGIATE ANCHE INTENSE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

– PER LE PROSSIME 24 ORE, STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU MEDIO ADRIATICO E SUL TIRRENO CENTROMERIDIONALE.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa