Scossa di terremoto al Centro Italia: si intensifica sciame ad Amatrice

Una scossa di terremoto si è verificata alle 14:07 nell’Italia centrale, sull’area appenninica. Il sisma, di magnitudo 3.4 sulla scala Richter, ha avuto epicentro nei pressi di Amatrice, nel reatino.

Il terremoto è stato avvertito distintamente nella zona dell’epicentro, ma anche a diverse decine di chilometri di distanza, quindi non solo nel Lazio ma anche in Abruzzo, in Umbria e nelle Marche. Segnalazioni giunte soprattutto dalle città di Teramo e L’Aquila, a poco più di 30 km.

La scossa di magnitudo 3.4 è stata preceduta da due scosse di magnitudo 2.6 e 2.3 qualche minuto prima. In mattinata inoltre si era verificata un’altra scossa di magnitudo 3. Nelle ultime ore si è osservato dunque un aumento della frequenza delle scosse nell’area.

A cura di Francesco Ladisa