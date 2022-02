Serie di scosse (lievi) al confine fra Francia e Italia, nelle Alpi Marittime

Una serie di lievi scosse di terremoto stanno interessando da diverse ore l’area di confine fra Francia e Italia, in particolare il dipartimento delle Alpi Marittime.

Poco fa, alle ore 15:37, l’INGV ha registrato una scossa di magnitudo 2.7 (2.9 secondo il centro sismico euro-mediterraneo), avente epicentro a 7 km da Roquebillière. Il terremoto è stato avvertito in maniera lieve nell’area di confine di Piemonte (Cuneese) e Liguria (imperiese).

La profondità stimata della scossa di terremoto è di 8.3 km.

A cura di Francesco Ladisa