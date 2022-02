Ucraina: bombardamento su deposito petrolifero vicino Kiev, si teme disastro ambientale

Si continua a combattere in Ucraina e arrivano in queste ore notizie preoccupanti non solo per la perdita di vite umane ma anche per il rischio concreto di un disastro ambientale. Nella notte infatti è stato compiuto un feroce bombardamento da parte dei russi sulla cittadina di Vasylkiv, a circa 40 km a sud da Kiev, e alcuni missili hanno centrato un deposito di petrolio.

Un grosso incendio si è subito sprigionato dal deposito, rendendosi visibile a grande distanza, perfino dalla capitale ucraina. Le autorità cittadine hanno avvertito che il sito in fiamme sprigiona fumi tossici e hanno invitato i residenti, per lo più già al riparto nei rifugi, a chiudere le finestre. I servizi di emergenza nella notte non hanno potuto spegnere le fiamme a causa del fuoco nemico e si teme un disastro ambientale.

#Russian forces have attacked BRSM oil & gas depot facilities in #Vasylkiv, sparking huge explosions, officials said on Sunday #Ukraine An ecology disaster may emerge ( via @franakviacorka) pic.twitter.com/qkP36SISog https://t.co/fwPC8kHqmW — Share_Talk ™ (@Share_Talk) February 27, 2022

A cura di Francesco Ladisa