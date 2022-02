Ultim’ora: anche l’Italia chiude lo spazio aereo alla Russia

La Russia è sempre più isolata dall’Europa. E’ notizia dell’ultim’ora infatti quella della decisione dell’Italia di chiudere lo spazio aereo ai voli russi. La conferma ufficiale arriva da Palazzo Chigi.

Dopo l’invasione russa in Ucraina, sono sempre di più i Paesi europei che hanno chiuso il loro spazio aereo alla Russia. Tra gli ultimi ad annunciarlo, in attesa della decisione di Bruxelles, l’Austria e la Germania. “Vienna chiude i propri cieli con effetto immediato agli aerei russi”, ha detto la ministra dell’Energia Leonore Gewessler. Segue l’annuncio analogo del ministero dei trasporti tedesco in vigore da domenica alle 15 per tre mesi.

I Paesi si aggiungono a Bulgaria, Regno Unito, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovenia, Repubblica Ceca ed Estonia, Danimarca, Svezia, Belgio, Irlanda e Finlandia. Quest’ultima condivide un confine di 1.300 chilometri con la Russia, il che significa che una rotta principale in direzione ovest dalla Russia sarà chiusa.

A cura di Francesco Ladisa