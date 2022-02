Incredibile incidente a Borgo Panigale (Bologna), tir con sopra un escavatore si schianta contro cavalcavia [VIDEO]

Incredibile incidente nella tarda mattinata di oggi in Emilia Romagna, nel bolognese. Un tir, che trasportava un escavatore, si è schiantato contro un cavalcavia lungo via Rigosa, nei pressi di Borgo Panigale (Bologna), dove passa lo svincolo di uscita dell’autostrada A14.

Il mezzo, come si può vedere dalle immagini, ha urtato violentemente, con la parte alta del carico, contro il cavalcavia, subendo gravi danni e danneggiando pericolosamente anche l’infrastruttura stradale. Il conducente non ha riportato per fortuna conseguenze particolari.

Da questo incidente, però, ne è nato un altro che è costato la vita a un motociclista di 36 anni. Da una prima ricostruzione, procedeva in via Rigosa diretto verso la via Emilia quando, probabilmente per evitare di finire contro le auto ferme in coda per la chiusura del tratto dove era avvenuto questo primo incidente, ha sbandato finendo nel fossato. All’arrivo dei soccorritori, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale.

A cura di Francesco Ladisa