Scossa di terremoto nettamente avvertita in Liguria, epicentro in provincia di Genova

Una scossa di terremoto di moderata intensità si è verificata in Liguria poco fa, alle ore 15:11.

Dalle prime stime dell’INGV, la scossa è stata di magnitudo 3.4 sulla scala Richter ed ha avuto epicentro nell’entroterra ligure, a 2 km da Borzonasca, in provincia di Genova.

Il terremoto è stato avvertito distintamente fra le province di Genova e La Spezia. Molti abitanti di Genova, soprattutto dei quartieri più orientali, stanno segnalando in questi minuti sui vari social network di aver avvertito la scossa. Tremori percepiti anche nelle aree più vicine di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. Non si segnalano danni a cose o persone.

La profondità stimata della scossa è di 9 km.

A cura di Francesco Ladisa