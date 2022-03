Breve stabilità, tanto freddo e maltempo in agguato!

Mentre si esauriscono le ultime folate fredde continentali che hanno riportato la neve a bassissima quota al sud e sul medio-basso Adriatico, l’attenzione si sposta al prosieguo di marzo che, contro ogni attesa, rischia di presentare il conto delle anomali ondate di caldo vissute tra gennaio e febbraio.

Grazie ad un marcato indebolimento del vortice polare l’inverno potrà nuovamente tornare alla ribalta nel Mediterraneo con una serie di affondi freddi prevalentemente di origine artico-continentale. Il primo episodio molto freddo si è consumato nelle ultime ore, ma almeno altre due perturbazioni transiteranno sull’Italia nel corso dei prossimi sette giorni.

Una è attesa tra venerdì 4 e domenica 6, l’altra tra martedì 8 e mercoledì 9: in entrambi i casi sembra proprio che saranno le regioni centrali e meridionali ad essere coinvolte dal maltempo, mentre il nord resterà piuttosto ai margini, sebbene qualche momento instabile potrebbe comunque manifestarsi.

Entrambe le perturbazioni saranno alimentate da fredde correnti nord-orientali che porteranno cali termici a più riprese, venti settentrionali e nevicate abbondanti in Appennino fino a quote collinari. Insomma della primavera nemmeno l’ombra in questa prima pazzerella decade di marzo.

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia