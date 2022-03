Meteo: la primavera meteorologica parte con freddo e NEVE su parte d’Italia

È un inizio di primavera meteorologica piuttosto freddo in Italia, a causa di una rapida ondata di freddo continentale arrivata dalla Russia. Come ampiamente previsto, il freddo ha riportato la neve a bassissima quota su diverse regioni, specie quelle più esposte al freddo dell’est: ci riferiamo in particolare a Marche, Abruzzo, Molise e Puglia dove segnaliamo nevicate a tratti in pianura.

Appena 2°C a Bari stamattina, con temporali e fenomeni di neve tonda, mentre nevica con insistenza nelle aree interne della provincia. Situazione non molto diversa sulla Puglia settentrionale, in Molise e in Abruzzo.

La neve si mostrerà anche in Basilicata, Calabria e Sicilia a quote collinari nel corso della giornata odierna.

Splendido video che arriva da Turi, nell’entroterra barese:

Tempo più stabile sul lato tirrenico centro-settentrionale, in Sardegna e al nord, sebbene in un contesto molto freddo. Le temperature odierne sono inferiori alle medie del periodo di almeno 8-10°C, soprattutto sul versante adriatico.

La massa d’aria fredda tenderà gradualmente a muoversi verso il mar Ionio e la Grecia, lasciando spazio, già da stasera, ad un lento e graduale miglioramento del tempo. Gli ultimi fenomeni si consumeranno domani mattina al sud, dopodiché spazio al Sole ovunque. Le temperature, tuttavia, si manterranno molto basse specie di notte con valori inferiori allo zero su gran parte delle aree interne della penisola.

A cura di Raffaele Laricchia