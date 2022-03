Meteo: piccolo miglioramento oggi, altro FREDDO e maltempo in arrivo

Dopo le piogge, il freddo e le nevicate delle scorse 48 ore, il tempo sta rapidamente miglioramento su tutto il centro e il sud. Un po’ di nubi residue le troviamo su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia ma senza fenomeni annessi. L’alta pressione è in momentaneo rinforzo e regalerà qualche ora di stabilità tra oggi e domani.

Ed il prosieguo? Come già anticipato ieri, il maltempo sarà ancora protagonista nel corso della prima decade di marzo, in un contesto pienamente invernale. Almeno altre due perturbazioni invaderanno l’Italia ed in particolare centro e sud, grazie al contributo di aria molto fredda artico-continentale che, dopo una lunga sonnolenza durata quasi tutto l’inverno, tornerà ad essere protagonista sull’Europa.

Il freddo da est, dunque, raggiungerà altri due momenti di picco: il prossimo è atteso tra sabato e domenica, l’altro tra martedì e mercoledì. Le temperature scenderanno in modo marcato sul versante adriatico e al sud, su valori inferiori alle medie del periodo di almeno 7-10°C. Leggermente più riparato sarà il nord, ma anche qui il freddo si farà sentire quantomeno di notte e all’alba.

Piogge e nevicate saranno presenti principalmente al centro e al sud, sia tra venerdì e domenica che nei primi giorni della prossima settimana. La neve scenderà generalmente a quote collinari sul versante adriatico centro-meridionale e al sud, con qualche comparsa fino a bassissima quota. Insomma la primavera per il momento non ne vuole sapere.

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia