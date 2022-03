Meteo: nuova ondata di FREDDO, maltempo e neve nel fine settimana

Nonostante sia cominciato il primo mese della primavera meteorologica, l’inverno ha ancora molto da dire nel Mediterraneo e lo constateremo in modo chiaro nel corso dei prossimi giorni. Almeno altre due ondata di freddo sono attese in Italia, di cui una particolarmente fredda e gelida, probabilmente (nel caso si realizzasse) la più fredda avvenuta durante l’intero inverno (leggi qui maggiori approfondimenti).

La prima ondata di maltempo è attesa tra venerdì, sabato e domenica, ma riguarderà solo le regioni del medio-basso Adriatico e dell’estremo sud. Si tratta di aria fredda artico-continentale destinata a superare i Balcani ed irrompere lungo lo Stivale. Si tratta di un’ondata di freddo simile a quella arrivata il 1° marzo e che ha portato nevicate a quote bassissime sul medio-basso Adriatico e sul Meridione: l’unica differenza, in questo caso, è che avremo appena 1-2°C in più e quindi una quota neve leggermente più alta.

Freddo e maltempo saranno comunque protagonisti su regioni come Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sul resto d’Italia avremo maggiore stabilità ma clima freddo.

La neve scenderà in modo abbondante tra venerdì sera e sabato lungo gran parte dell’Appennino centro-meridionale, con quota neve oscillante tra i 500 e 700 metri.

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia