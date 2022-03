Previsioni meteo: freddo senza sosta nei prossimi giorni, dove il MALTEMPO?

Le fredde correnti dell’est Europa saranno protagoniste della prima decade di marzo, per quello che potrebbe rivelarsi il periodo freddo più lungo dell’inverno. Dopo due mesi spesso anticiclonici, secchi e poco freddi ecco che l’inverno è pronto a restituire con gli interessi quanto non è avvenuto nelle scorse settimane.

Tutto merito dell’indebolimento del vortice polare, che favorirà il rinforzo dell’anticiclone sull’Europa settentrionale con conseguente discesa di aria molto fredda artico-continentale verso l’Europa meridionale. Dopo il gelo e le nevicate attese su Ucraina, Bulgaria, Romania e Ungheria, l’aria fredda potrà dirigersi anche sull’Italia già a partire da questo week-end.

Come anticipato in questo articolo, il fine settimana ci riserverà un consistente calo termico ed anche condizioni di maltempo al centro e al sud, con neve fino in collina.

Ad inizio prossima settimana, specie tra martedì 8 e mercoledì 9, irromperà un’altra ondata di freddo ancor più intenso dai Balcani, che potrebbe portare nevicate a quote molto basse sul lato adriatico.

Il nord ed il lato tirrenico centro-settentrionale potrebbero ritrovarsi ai margini almeno fino a mercoledì 9, a causa dell’invadenza dell’alta pressione.

Tuttavia aumentano le possibilità di un cambio di rotta dal 10 marzo, grazie al connubio tra aria fredda da est e correnti umide atlantiche da ovest che potrebbero riportare non solo la pioggia ma anche la neve a bassa quota sul Settentrione.

A cura di Raffaele Laricchia