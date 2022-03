Meteo: peggioramento in atto, acquazzoni nelle prossime ore su alcune regioni

Sta avendo inizio una nuova fase di maltempo in Italia, caratterizzata da intrusioni umide e instabili atlantiche ed un continuo afflusso freddo proveniente dai Balcani (prim’ancora dall’est Europa). Saranno proprio le correnti orientali a dominare su buona parte d’Italia nei prossimi giorni e probabilmente fino ad inizio seconda decade di marzo, favorendo l’arrivo di almeno due notevoli ondate di freddo pienamente invernale (come già discusso in questo articolo).

In questi minuti possiamo osservare un fronte freddo che sta prendendo forma tra Toscana e Marche, segno dell’ingresso dell’aria più fredda nel Mediterraneo: questo fronte si muoverà lentamente verso sud, attraversando quest’oggi tutto il centro Italia con piogge sparse, acquazzoni e nevicate oltre i 700 metri. Più stabile e asciutto invece al nord, mentre al sud avremo una giornata complessivamente poco nuvolosa o nuvolosa ma senza particolari fenomeni. Entro sera le prima piogge invaderanno Campania e Puglia settentrionale.

Tra sabato e domenica acquazzoni e nevicate in collina coinvolgeranno il sud ed il medio-basso Adriatico, lasciando un po’ all’asciutto il resto d’Italia.

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia