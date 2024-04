Scossa di terremoto sopra il 4° nel Mar Tirreno meridionale: sisma avvertito in tutto il Sud

Una scossa di terremoto si è verificata nella serata di oggi, alle ore 22:17, nel Mar Tirreno meridionale, a largo della costa calabrese.

Dalle prime stime dell’istituto di geofisica e vulcanologia italiano (INGV), la scossa è stata di magnitudo 4.1 sulla scala Richter ed ha avuto epicentro in mare a circa 30 km dalla città di Vibo Valentia, in Calabria.

Il terremoto è avvenuto a una profondità piuttosto elevata, 165 km nel sottosuolo, per questo è stata avvertita in superficie in maniera non forte ma in un’aria molto ampia. La scossa è stata percepita infatti dalla Calabria e la Sicilia fino alla Basilicata, la Puglia (specie tarantino), la Campania (specie salernitano).

Non si segnalano danni a cose o persone.

