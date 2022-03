Ultimissime meteo: settimana di FREDDO e anche nevicate su diverse regioni

Le correnti dell’est diventeranno via via sempre più fredde e gelide nei prossimi giorni grazie ad una improvvisata frenata del vortice polare, proprio sul finale dell’inverno! Dopo due mesi (quelli di gennaio e febbraio) prevalentemente stabili e poco freddi, ecco che la stagione invernale è pronta a sparare le ultime importanti cartucce che sembra proprio che non passeranno inosservate.

Il primo assaggio è arrivato il 1° marzo con neve a bassissima quota sul medio-basso Adriatico e al sud, ma le prossime perturbazioni rischiano di rivelarsi ancor più fredde e nevose per diverse regioni. Quali saranno? Molto probabilmente sempre quelle adriatiche e del sud, mentre il nord ed il medio-alto Tirreno rischiano di ritrovarsi nuovamente ai margini del maltempo.

Proprio in queste ore è in atto un peggioramento sulle regioni centrali ad opera di un fronte freddo proveniente dai Balcani: questa perturbazione raggiungerà l’apice nel corso di sabato quando porterà piogge diffuse al sud e nevicate fino in collina. A partire da domenica e soprattutto da lunedì si aprirà un vero e proprio fiume d’aria fredda continentale, proveniente dall’est Europa, che manterrà le temperature molto basse per tutta la prossima settimana.

Le corrente fredde dell’est porteranno instabilità sparsa al centro e al sud, con neve in collina e localmente molto in basso sul lato adriatico.

Non è tutto: tra mercoledì 9 e sabato 12 aumentano le possibilità riguardo l’arrivo di un’ondata di gelo notevole per il periodo, che porterebbe temperature di almeno 12-13°C sotto le medie del periodo e nevicate fino in pianura lungo il versante adriatico e al sud. Su quest’ultima avvezione gelida ci sono ancora tante incertezze, pertanto sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti per capire l’entità e la traiettoria che assumerà la massa d’aria.

A cura di Raffaele Laricchia