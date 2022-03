Meteo: ondata di freddo e maltempo al sud, ancora NEVE in collina!

La tregua è durata davvero poco sulle regioni centro-meridionali: nubi, freddo, piogge e nevicate sono tornate ad invadere il Mediterraneo grazie ad un flusso freddo proveniente dai Balcani, il quale ha dato vita a una bassa pressione piccola ma incisiva.

La perturbazione sta scorrendo, in queste ore, sulle regioni del sud mentre gli ultimi fenomeni interessano Molise e Abruzzo centro-meridionale. Sul resto d’Italia il tempo è più stabile e soleggiato, sebbene freddo.

Nel corso della giornata avremo piogge diffuse su Puglia, Basilicata, Campania centro-meridionale, Calabria e Sicilia: saranno piogge persistenti e di moderata entità, mentre la neve scenderà generalmente oltre i 500 metri in Puglia e fino a 300-400 metri su Campania meridionale e Basilicata (principalmente tra Cilento e Irpinia). Forti nevicate sulla Calabria centro-settentrionale oltre i 700 metri, con accumuli importanti.

Residue nevicate a 500 metri su Abruzzo meridionale e Molise, ma in rapido esaurimento già nel corso della mattina. Dal pomeriggio in arrivo sprazzi di Sole tra le nubi nelle suddette regioni, mentre al sud il maltempo proseguirà per quasi tutta la giornata.

A cura di Raffaele Laricchia