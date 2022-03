Spettacolare bolide illumina i cieli italiani alle 19:50: il VIDEO del frammento di meteorite

Un bolide è stato osservato alle ore 19:50 di questa sera in gran parte d’Italia, in particolar modo nei cieli delle regioni centro-settentrionali.

Come vi abbiamo spiegato in questo articolo di poco fa, si è trattato del passaggio di un meteorite, o meglio un frammento di meteorite, chiamato comunemente bolide, che ha attraversato l’atmosfera producendo appunto una vistosa scia luminosa di colore verdastro, durata in cielo per diversi secondi.

Ecco qui un video catturato da una webcam installata a Cesena, in Emilia Romagna.

A cura di Francesco Ladisa