Scossa di terremoto avvertita a Potenza: dati INGV

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 sulla scala Richter si è verificata in Basilicata alle ore 16:51, nell’area di Potenza.

Il sisma, secondo le rilevazioni dell’INGV, ha avuto epicentro 5 km a nord della città di Potenza, dove è stata lievemente avvertita da un buon numero di abitanti. Segnalazioni anche dalla cittadina di Avigliano, nelle vicinanze. Naturalmente non vi è alcun tipo di danno.

La profondità stimata della scossa è stata di 22.2 km.

A cura di Francesco Ladisa