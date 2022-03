Usa: devastante tornado nell’Iowa, almeno 6 morti tra cui due bambini

Giornata tempestosa quella di ieri per lo stato americano dell’Iowa, nel Midwest, colpito da violenti temporali a carattere di supercella che hanno originato anche un grosso tornado.

Il bilancio è di almeno 6 morti e 4 feriti: purtroppo fra le vittime si contano anche due bambini. L’area colpita dal tornado è quella della Contea di Madison, non lontano dalla capitale Des Moines. Molte abitazioni sono state danneggiate dalla forza del vento, che ha anche abbattuto alberi e linee elettriche, provocando un blackout che ha colpito almeno 10mila persone nell’area. La tempesta ha provocato danni anche a Norwalk, un sobborgo di Des Moines, e in altre zone dell’Iowa orientale.

Il direttore del locale Servizio per le emergenze, Diogenes Ayala, ha precisato che tra le 25 e le 30 abitazioni sono state danneggiate in modo grave. “È la cosa peggiore vista da molto tempo a questa parte”, ha aggiunto.

Il governatore Kim Reynolds ha dichiarato lo stato di calamità naturale per la contea di Madison. “I nostri pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti dalle tempeste mortali che hanno devastato il nostro Stato oggi”, ha scritto in una dichiarazione.

1/ MN SAFETY just captured video of an absolutely massive tornado in Iowa #iawx (one video of several) ⁦@NWSDesMoines⁩ pic.twitter.com/SbPMxA92JV

— 🚔 MN Safety 🚔 (@SafetyAlertsMN) March 5, 2022