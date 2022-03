Bolide luminoso sorvola i cieli italiani: la meteora ripresa allo stadio Olimpico di Roma [VIDEO]

Nella serata di Sabato 5 Marzo un grosso bolide ha solcato i cieli del Nord e del Centro Italia, apparendo come una “palla infuocata” estremamente luminosa.

Il fenomeno è stato osservato da decine di migliaia di persone ed è stato causato (come vi abbiamo già spiegato in questo articolo) dal passaggio ravvicinato di un meteoroide, ovvero un frammento di asteroide o altro corpo celeste che, entrando all’interno dell’atmosfera terrestre, si incendia a causa dell’attrito generando una scia luminosa, che perdura fino a quando il corpo non si disintegra. Questo prende anche il nome, appunto, di bolide.

Il fenomeno è stato immortalato anche in alcuni video (ne abbiamo già visto qui uno spettacolare dall’Emilia Romagna), come in questo che arriva dalla capitale, registrato alle 19.55 di Sabato allo stadio Olimpico di Roma durante il match di campionato fra Roma e Atalanta.

Secondo l’esperto Daniele Gardiol, responsabile della rete Prisma dell’Inaf, l’istituto nazionale di astrofisica, il meteoroide originale aveva una massa compresa tra i 10 e i 30 chilogrammi. Entrato in atmosfera con una bassa angolazione (15 gradi rispetto all’orizzonte), l’oggetto ha illuminato i cieli per circa 10 secondi, brillando quasi quanto la Luna piena. “Stimiamo una massa residua, sopravvissuta quindi al passaggio in atmosfera, di circa 1kg. I calcoli per determinare il punto di caduta di eventuali frammenti sono in corso.”

A cura di Francesco Ladisa