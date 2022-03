Meteo: inizio di settimana con freddo, instabilità e neve su alcune regioni

È un inizio di settimana freddo su tutta Italia, ma solo pe alcune regioni troviamo condizioni di instabilità tipicamente invernale. Come si evince dal satellite troviamo un po’ di nubi sul versante adriatico e al sud, grazie all’intrusione di aria fredda dai Balcani che va ad alimentare una piccola bassa pressione sul mar Ionio. Nevicate sparse sono in atto sull’Appennino centro-meridionale, fino a quote collinari.

Nel corso delle prossime ore avremo ancora piovaschi e qualche acquazzone su Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Isolati fenomeni nelle aree interne della Campania, sull’Appennino abruzzese e sulla Sicilia settentrionale. La neve scenderà prevalentemente oltre i 400-500 metri, con accumuli molto scarsi.

Cieli sempre sereni al nord e sul medio-alto Tirreno, ma in un contesto piuttosto freddo anche in pieno giorno. In serata farà molto freddo su tutta la penisola, con temperature fino a 8°C sotto le medie del periodo.

Le temperature scenderanno ulteriormente domani su tutta Italia grazie ad un’altra irruzione fredda artico-continentale, che avrà il merito di riportare fiocchi di neve a bassissima quota e a tratti in pianura sul medio-basso Adriatico.

A cura di Raffaele Laricchia