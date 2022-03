Sull’Ucraina si accanisce anche la natura, intensa ondata di GELO in arrivo

La configurazione barica a livello europeo continua a favorire la discesa di aria molto fredda verso l’Europa orientale e l’area balcanica. Nei prossimi giorni, grazie a una nuova pulsazione dell’alta pressione sul Nord Europa, il flusso gelido proveniente dalla Siberia si intensificherà ulteriormente, portando una ondata di gelo e delle nevicate fino in pianura su gran parte dell’Europa orientale (il freddo interesserà , seppur in maniera più marginale, anche la nostra penisola, come abbiamo visto qui).

Il gelo colpirà in pieno l’Ucraina, un paese – come tutti sappiamo – che sta vivendo un momento estremamente difficile a causa della guerra mossa dalla Russia. Le temperature, già adesso molto basse, caleranno ulteriormente in tutto il paese, portandosi su valori ampiamente al di sotto della media. In particolare raggiungeremo la fase più cruenta dell’ondata di gelo nella seconda parte della settimana, fra Giovedì e Sabato, quando si raggiungeranno valori fino a -13/-15 gradi ad 850 hpa (circa 1500 metri di quota).

Le temperature caleranno bruscamente toccando in pianura (ricordiamo che l’Ucraina è in prevalenza territorio pianeggiante) valori diffusamente fra i -10/-15 durante la notte (in alcune zone anche intorno ai -20!). Nella capitale Kiev, ad esempio, sono previste minime sui -11/-12 gradi verso Venerdì, Sabato. La temperatura massima faticherà a superare lo zero, anche in pieno giorno.

La natura, insomma, si accanirà sulla grave situazione presente in Ucraina. Temperature così rigide potranno solo peggiorare l’emergenza umanitaria, con molte persone già costrette a vivere nelle loro case o nei rifugi senza riscaldamento e acqua calda.

A cura di Francesco Ladisa