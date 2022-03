Gelo e nevicate in Puglia: imbiancato il sud-est barese, fino a mezzo metro di neve sul Gargano!

La nuova irruzione di aria artica-continentale in azione sull’Italia sta portando in queste ore nevicate a bassa quota sulle regioni del medio-basso versante adriatico.

La Puglia è senza dubbio la regione più colpita, essendo maggiormente esposta a una circolazione depressionaria che sta alimentando condizioni di forte instabilità atmosferica, con piogge, locali temporali e appunto rovesci di neve fin quasi in pianura.

Le precipitazioni più significative stanno riguardando l’area centrale della regione, in particolar modo la provincia di Bari e la valle d’Itria (fra barese e brindisino). I fiocchi stanno imbiancando l’entroterra spingendosi fino a pochi chilometri dalla costa adriatica. Freddo intenso e pioggia anche nel capoluogo, con una temperatura che oscilla fra i 4 e i 5°C.

Nevicate intermittenti stanno interessando anche il Gargano, dove si registra ormai quasi mezzo metro di accumulo nevoso (dopo giorni di nevicate), in particolare nella Foresta Umbra.

Ecco un post di aggiornamento della Pagina Facebook ufficiale di Città Metropolitana di Bari

❄️EMERGENZA NEVE NEI COMUNI DEL SUD EST BARESE

Il Servizio Viabilità della Città metropolitana e la Polizia metropolitana, in queste ore, sono al lavoro per fronteggiare l’emergenza neve garantendo la percorribilità delle strade provinciali.

In particolare, sono impegnati mezzi spargisale e sgombraneve nelle zone interessate da nevicate che coinvolgono soprattutto i Comuni del sud-est barese, in particolare Monopoli, Alberobello, Noci, Putignano e Castellana Grotte.

La Polizia metropolitana, che si occupa del monitoraggio e controllo delle strade, ha effettuato diversi interventi di soccorso ad automobilisti con mezzi in avaria, sprovvisti di gomme da neve o catene, regolando il traffico nelle situazioni di temporanea chiusura delle strade.

A cura di Francesco Ladisa