Bolide nei cieli italiani: un altro video incredibile mostra la lunga durata della meteora

Vi mostriamo un’altra testimonianza video del grosso bolide che ha solcato i cieli dell’Italia centro-settentrionale nella serata di Sabato 5 Marzo, di cui vi abbiamo ampiamente parlato nei giorni scorsi in vari articoli.

Il filmato è il frutto delle riprese di una telecamera di sorveglianza nella località di Chioggia, in Veneto. Possiamo vedere come la meteora abbia avuto una durata notevole, rendendosi visibile in cielo per circa una decina di secondi!

Video a cura della pagina Facebook Meteo-Pedemontana forlivese

A cura di Francesco Ladisa