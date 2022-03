Previsioni meteo: prossima settimana meno fredda, si risveglia l’Atlantico?

L’ultimissima parte dell’inverno astronomico, che si concluderà il 20 marzo, potrebbe presentare un nuovo assetto delle figure bariche tra l’Atlantico e l’Europa, capace di cambiare nettamente il tipo di circolazione dell’aria nel Mediterraneo.

Dopo oltre due settimane di totale dominio delle correnti fredde nord-orientali potremmo assistere al ritorno delle correnti meridionali ed occidentali, legate ad una serie perturbazioni atlantiche che a più riprese potrebbero coinvolgere l’Italia.

I primi effetti di questo cambio di circolazione arriveranno nel fine settimana, ma saranno troppo marginali: le isole maggiori e la Calabria vedranno un po’ di piogge, qualche temporale e sostenuti venti di scirocco legati a una depressione proveniente da ovest.

Ad inizio prossima settimana un’altra depressione atlantica riuscirà a raggiungere l’Europa occidentale, ma in una posizione troppo decentrata per poter impensierire l’Italia. Anzi, tra lunedì 14 e mercoledì 16 l’Italia si ritroverà sotto il ramo tiepido della depressione appena citata, in grado di regalare un consistente aumento delle temperature su gran parte del Paese. Considerando che al momento ci troviamo fortemente sotto le medie, possiamo affermare che quantomeno ritorneremo su valori termici tipici del periodo o appena al di sopra.

Oltre all’aria più tiepida delle correnti nord-africane arriverà anche un po’ di vento di scirocco, a tratti forte all’estremo sud, ma le piogge saranno molto rare. Qualche piovasco si manifesterà a ridosso dei monti dell’Appennino, ma nulla di particolarmente rilevante.

Nella seconda parte della prossima settimana, ovvero dopo giovedì 17, le correnti atlantiche potrebbero pian piano espandersi verso est favorendo un repentino peggioramento su tutta Italia. In tal caso anche le regioni del nord e del lato tirrenico, le più colpite dalla siccità, potrebbero rivedere la pioggia. Eloquenti le piogge previste fino al termine della prossima settimana, visibili nella mappa qui sopra.

A cura di Raffaele Laricchia