Meteo: stabile, ma il FREDDO si fa sentire. Perturbazione in avvicinamento per pochi

È un risveglio stabile ma freddo in Italia, grazie ad un continuo flusso freddo che scorre dall’est Europa verso l’Italia ma in un contesto anticiclonico. Difatti in queste ore troviamo una breve ripresa dell’alta pressione, tanto quanto basta per ottenere cieli sereni e qualche nube bassa.

La stabilità ci accompagnerà per tutta la giornata: non ci aspettiamo piogge, bensì qualche addensamento innocuo sulla Puglia e un po’ di nubi basse sul nordest. Qualche nube medio-alta sul nordovest e sulle regioni tirreniche, ma anche in questo caso senza fenomeni annessi. Le temperature massime tenderanno a salire leggermente grazie al soleggiamento, ma si manterranno sotto le medie del periodo da nord a sud.

Un parziale peggioramento arriverà domani: una depressione atlantica scorrerà dal Mediterraneo occidentale al Canale di Sardegna e poi a quello di Sicilia. Ci aspettiamo rovesci e temporali dapprima in Sardegna e poi, entro domani sera, in Sicilia. Qualche fenomeno raggiungerà anche la Calabria. Sul resto d’Italia un po’ di nubi e sprazzi di Sole.

Il clima resterà freddo ovunque, soprattutto sul medio-basso Adriatico dove l’aria fredda balcanica continuerà ad affluire con facilità.

A cura di Raffaele Laricchia