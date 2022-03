Ondata di gelo su Grecia e Turchia: forti nevicate e disagi a Istanbul, il video dall’aeroporto

L’ennesima ondata di gelo e neve di questo inverno sta colpendo l’Europa orientale, grazie ad una massa d’aria molto fredda di origine russo-siberiana, protesa fino ai Balcani, Grecia e Turchia.

Proprio in Grecia e Turchia nelle ultime ore si stanno verificando forti nevicate, con i fiocchi che in molti casi stanno cadendo fin sul livello del mare, come nell’area dell’Ego settentrionale e delle sue isole.

Una abbondante nevicata interessa da ieri anche Istanbul e le zone limitrofe, creando non pochi disagi alle comunicazioni. Abbondanti gli accumuli nelle aree collinari attorno alla grande città turca ma anche il centro di Istanbul è ricoperto da alcuni centimetri di neve.

In questo video vediamo la situazione all’aeroporto Internazionale Sabiha Gökçen di Istanbul. Sono centinaia i voli cancellati.

A cura di Francesco Ladisa