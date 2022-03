Grosso incendio a Roma: densa nube nera si alza sulla città

Un grosso incendio è divampato pochi minuti fa a Roma: una densa nube di fumo nera si è alzata in cielo rendendosi visibile da gran parte della città.

Il rogo è scoppiato a ridosso di alcune abitazioni nel quartiere della Magliana, nel sud-ovest di Roma. Non è noto cosa stia bruciando. I vigili del fuoco sono già stati allertati.

Aggiornamento ore 11:40 – A bruciare è un deposito di cassette di plastica e legno. Il rogo si è velocemente allargato facendo alzare una imponente nuvola di fumo, visibile dall’Eur, da Fiumicino e da molti punti del raccordo. L’area dell’incendio è via Aristide Faccioli, in corrispondenza del civico 50. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco che, con quattro squadre, stanno circoscrivendo il rogo. Sul posto anche la polizia locale e la polizia di Stato. Non si registrano feriti.

A cura di Francesco Ladisa