Meteo Protezione Civile Domenica 13 Marzo: instabilità sui settori più occidentali e ancora freddo

Poche variazioni nella giornata di Domenica sotto il profilo meteorologico. Instabilità nuovamente presente sulle due isole Maggiori (specie Sardegna) e sull’estremo Nord-Ovest. Clima sempre piuttosto rigido, soprattutto al mattino e nelle ore notturne.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Domenica 13 Marzo 2022

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla Sardegna orientale, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, resto Sardegna e Sicilia occidentale, centrale e meridionale, anche a carattere di rovescio o breve temporale su Sardegna e Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Piemonte sud-occidentale, Liguria di Ponente e isole ad ovest della Sicilia.

Nevicate: a quote superiori a 400-600m, sui settori alpini di Valle d’Aosta e Piemonte, in estensione dal pomeriggio anche ai settori montuosi della Liguria e con quota in abbassamento sui settori sud-occidentali del Piemonte, con apporti al suolo deboli, moderati a quote superiori.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione al Nord.

Venti: forti sud-orientali con raffiche di burrasca su Sardegna orientale e settentrionale e su Sicilia meridionale ed occidentale; localmente forti settentrionali sulla Liguria di Ponente; localmente forti sud-orientali sui settori costieri di Lazio settentrionale e Toscana meridionale.

Mari: da molto mossi ad agitati lo Stretto di Sicilia, i settori occidentali di Mar Tirreno e Mar Ligure ed il Tirreno settentrionale; molto mossi i restanti bacini occidentali.

A cura di Francesco Ladisa