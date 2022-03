Scossa di terremoto in Francia, avvertito anche in Valle d’Aosta e Piemonte [DATI E MAPPA]

Una scossa di terremoto di moderata intensità si è verificata alle 18:03 in Francia, nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi.

Il sisma è stato di magnitudo 4.3, secondo le prime stime del centro sismico euro-mediterraneo (mentre l’INGV, l’istituto italiano, ha attribuito una magnitudo 3.8).

Il terremoto è avvenuto esattamente a 9 km da Faverges, località del dipartimento dell’Alta Savoia. Data la vicinanza al confine italiano, la scossa è stata avvertita anche in Valle d’Aosta e in Piemonte, in particolare sulle Alpi centro-occidentali e la provincia di Torino. Non si segnalano danni a cose o persone.

La scossa di terremoto è avvenuta a una profondità di circa 10 km.

A cura di Francesco Ladisa