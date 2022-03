Meteo, promontorio sub-tropicale in arrivo: tra Sole, scirocco e locale instabilità

Le correnti nordafricane tornano a soffiare verso l’Italia dopo quasi un mese di assenza e di predominio del freddo dell’est. Tuttavia, con alta probabilità, si tratterà solo di una breve pausa del freddo intenso: già dal fine settimana il freddo tornerà ad invadere l’Italia con nuove folate dall’est Europa, che per alcune regioni potrebbero rivelarsi cariche di fiocchi di neve a bassa quota.

Per il momento, comunque, faremo i conti con un netto aumento delle temperature su gran parte d’Italia grazie al ritorno dello scirocco e delle correnti nordafricane. Tutto merito di una depressione sulla penisola iberica che richiamerà una massa d’aria tiepida dal deserto sahariano in direzione del Mediterraneo centrale. Le prime folate di scirocco già soffiano sulle isole maggiori, ma i segnavento stanno già cambiando direzione su gran parte del centro e del sud.

Le temperature andranno man mano aumentando in pieno giorno, con picchi di 13-14°C. L’apice del tepore arriverà tra martedì e giovedì con temperature localmente fino a 19-20°C dalla pianura Padana alle isole maggiori.

Con l’arrivo di correnti più umide e miti da sud ecco che sorgono locali addensamenti e piovaschi: il rischio più elevato riguarderà la Liguria, il basso Piemonte, le Alpi occidentali, la Sicilia ionica e lo Stretto di Messina. Qui potremo osservare locali pioviggini o piovaschi, ma nulla di eccezionale. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi, a tratti velati a causa del transito del pulviscolo sahariano in alta quota.

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia