Previsioni meteo: tepore primaverile per pochi giorni, poi altra irruzione FREDDA

L’inverno ha ancora tanto da dire e dato che il suo tempo sta per volgere al termine ecco che approfitterà dei primi giorni della primavera astronomica. Proprio nel giorno dell’equinozio di primavera, atteso il 20 marzo, potrebbe irrompere una nuova ondata di freddo continentale, proveniente dall’est Europa, che farebbe crollare le temperature su tutta la penisola e porterebbe altre nevicate a bassa quota.

Insomma l’ennesima ondata di freddo di questo marzo pazzerello si realizzerà nei primissimi giorni della primavera. Le regioni più colpite saranno, ormai quasi senza dubbio, quelle del medio-basso Adriatico e del sud, più esposte alle correnti orientali. Tra 20 e 22 marzo il freddo si farà sentire su tutta la penisola, tanto che le colonnine di mercurio si porteranno di almeno 8-9°C sotto le medie del periodo.

E se consideriamo le temperature che raggiungeremo tra mercoledì 16 e giovedì 17, il calo termico sarà ancora più evidente. L’anticiclone africano, attualmente presente sul Mediterraneo centrale, farà salire le temperature fino a 18-20°C in tante località da nord a sud proprio a metà settimana. Nel week-end, invece, l’arrivo del freddo da est farà precipitare clamorosamente le temperature anche di oltre 15°C!

Insomma tra 20 e 22 marzo vivremo nuove giornate pienamente invernali con tanto freddo, venti sostenuti di tramontana e grecale, piovaschi e fiocchi di neve a bassissima quota. Riguardo la fenomenologia prevista in tale periodo dovremo certamente riaggiornarci nei prossimi giorni in quanto non sono esclusi dei cambiamenti. Il freddo, invece, è ormai confermato.

A cura di Raffaele Laricchia