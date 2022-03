Enorme nube di sabbia sta avvolgendo la Spagna: autorità invitano a chiudere le finestre

Anche in queste ore continua l’afflusso di abbondanti quantitativi di sabbia e polvere sulla Spagna, provenienti direttamente dalle aree desertiche del Nord-Africa, il tutto a causa di intense correnti meridionali legate alla presenza di una profonda saccatura depressionaria sull’area sud-occidentale della penisola iberica.

Come abbiamo visto in un articolo di ieri, sabbia e pulviscolo stanno creando un’atmosfera surreale colorando i cieli di tinte giallognole o addirittura arancioni/rossastre. Oggi la vasta nube di sabbia in sospensione si è ulteriormente estesa portandosi anche sulle aree centrali e settentrionali della Spagna, mentre ieri il fenomeno aveva interessato principalmente le aree meridionali.

Visto che l’elevata concentrazione di sabbia in atmosfera rende meno pulita anche l’aria che si respira, le autorità stanno raccomandando in molte zone del paese di chiudere porte e finestre. Inoltre si sconsiglia alle persone che soffrono di malattie respiratorie croniche di uscire di casa.

Si invita a prestare attenzione anche alla guida, in quanto dove il fenomeno è più accentuato la luce e la visibilità risultano ridotte, anche in pieno giorno.

Il fenomeno non ̬ di certo raro, ma di questa portata Рhanno dichiarato gli esperti Рnon lo si riscontrava da diversi anni.

Ya está llegando el polvo en suspensión procedente del norte de África a la Península y Baleares. La intrusión continuará en los próximos días y será significativa. Dará lugar a #calima, lluvias de barro y un empeoramiento de la calidad del aire.https://t.co/AbMPSWgeZV

Hilo 🧵 pic.twitter.com/kPN3WCBmzL — AEMET (@AEMET_Esp) March 14, 2022

Elevate concentrazioni di sabbia in sospensione soprattutto sulla Spagna centro-meridionale.Â

A cura di Francesco Ladisa